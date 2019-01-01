Порядок и особенности установления публичного сервитута на земельный участок

Сервитут (от лат. Servitus) – подчинение, ограничение прав. Когда устанавливается сервитут на землю, тогда фактически урезаются права собственника этой земли. Самым важным пунктом при установлении сервитута является его необходимость. То есть закон встает на сторону того лица, который для достижения своих целей просит о сервитуте тогда, когда без него обойтись невозможно.

Для каких целей устанавливают сервитуты, как они классифицируются по видам читайте здесь, а в данной статье мы более подробно поговорим о публичном сервитуте, как об одном из видов сервитутов, предусмотренных и оформляемых в нашем государстве.

Что такое публичный сервитут – понятие, примеры.

В российском законодательстве есть понятие – публичный сервитут. Это сервитут, который устанавливается для целей нужд населения или административных органов в особом порядке. Объект земельных сервитутов - это участок земли, который находится в государственной (муниципальной) или частной собственности.

Приведем пример установления публичного сервитута. Для того чтобы протянуть линии электропередач, необходимо разместить оборудование в определенных местах, осуществить проход рабочих и подъезд техники, а без вторжения на частную собственность этого сделать невозможно – тогда устанавливается сервитут. Или другой пример. Ваш земельный участок препятствует свободному доступу к реке или озеру. Как известно, водные объекты предназначены для общего пользования, и органы местной власти вправе установить публичный сервитут на земельный участок для обеспечения прохода к водоему.

Могут ли публичный сервитут установить без согласия собственника?

В гражданском кодексе четко написано, что право собственности нам дается для того, чтобы мы могли свободно распоряжаться своей вещью. Что касается земельного участка – то у него есть целевое назначение и виды разрешенного использования (земли сельхоз назначения, земли населенных пунктов, земли запаса и т.д. подробнее здесь). Каждый собственник вправе распоряжаться участком, но с учетом интересов других лиц.

Чтобы установить публичный сервитут органы власти обязательно уведомляют об этом собственника участка. Если собственник не согласен – тогда сервитут в отношении земельного участка может быть установлен через судебные инстанции. Суд принимает решение в чью-либо пользу исходя из обоснованности сервитута и из того, насколько сервитут ограничивает право собственника пользоваться своим участком. Но, как правило, при установлении публичного сервитута до суда дело не доходит, все вопросы решаются в административном порядке. А вот при необходимости установки частного сервитута в отношении земельного участка, судебные споры возникают часто.

Чем публичный сервитут отличается от частного сервитута?

В отличие от частного сервитута, который устанавливается для удовлетворения потребностей одного или нескольких лиц (проезд на свой участок через соседний), публичный сервитут имеет своей целью обеспечить возможность пользоваться своими правами неопределенному кругу лиц или осуществлять государственные нужды (проход к водоему через частную территорию).

Порядок установления публичных сервитутов

Публичные сервитуты в каждом регионе устанавливаются по правилам местной администрации, которые соответствуют общепринятым нормам гражданского и земельного права.

Как правило, лицо, заинтересованное в установлении публичного сервитута, обращается в местные органы власти с ходатайством, содержащим сведения о земельном участке - объекте земельного сервитута (кадастровый номер, площадь, адрес и т.п), в отношении которого предполагается установление публичного сервитута.

В ответ на ходатайство органы власти выносят соответствующее обоснованное решение об установлении публичного сервитута или об отказе.

Инициатор сервитута (заинтересованное лицо) или местная администрация могут организовывать публичные общественные слушания для принятия решения.

При положительном решении орган власти издает локальный акт (Решение, приказ, постановление), в котором указываются сведения о содержании публичного сервитута и сфере его действия. Всю необходимую документацию для вынесения решения инициатор готовит и достает самостоятельно.

Регистрация публичного сервитута в Росреестре

Регистрация публичных сервитутов происходит в порядке межведомственного взаимодействия, документы в Росреестр направляются в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения об установлении публичного сервитута, а Росреестр в течение 15 дней регистрирует сервитут и вносит о нем сведения в ЕГРН. Ограничения не влияют на право собственника продавать свой участок или совершать какие-либо иные действия, не запрещенные законом. При продаже, наследстве, дарении, вместе с правом собственности переходит и ограничение права – установленный сервитут.